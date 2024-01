A propos de la fête : Un grand moment de tradition et de dégustation.

Les agriculteurs et artisans de la station de La CLusaz vous présentent les grands moments de la vie locale à travers les âges et coutumes savoyardes. Histoire et fabrication du Reblochon, artisanat local avec taille de tavaillons pour la couverture de chalets, défilé dans les rues, dégustations.